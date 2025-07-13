В каких случаях разрешено покинуть место ДТП

Эксперт объяснил, когда допустимо покинуть место ДТП.
Водителям разрешено покидать место аварии в ряде случаев — например, чтобы предотвратить затор или повысить безопасность на дороге. При этом нужно обязательно выполнить ряд формальностей: зафиксировать последствия ДТП, установить знак аварийной остановки и обменяться данными с другим участником. Об этом рассказал эксперт Народного фронта Петр Шкуматов.
«Верховный суд подтвердил — отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, если водитель соблюдает остальные обязательные действия: фиксирует аварию, ставит знак и обменивается данными. Такое смягчение снижает число заторов, уменьшает риск вторичных столкновений и делает правоприменение более справедливым. Ведь раньше даже при мелкой “царапке” могли лишить прав на полтора года», — сообщил Шкуматов в интервью РИА Новости.
Шкуматов также указал на минусы новых правил. По его словам, нет четких временных и пространственных границ, что оставляет простор для субъективных решений инспекторов. Кроме того, перемещение машин может затруднить экспертизу, а недобросовестные водители могут использовать это как предлог для ухода с места аварии.
Ранее UR.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения правил дорожного движения. Теперь за отказ остановиться по требованию полиции водителям грозит от 7 до 10 тысяч рублей вместо прежних 500−800. Также ужесточены санкции за отказ проходить весовой контроль — до 600 тысяч рублей, а за нарушения при оформлении спецразрешений штрафы составят до 150 тысяч рублей для юридических лиц.