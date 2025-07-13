В каких случаях разрешено покинуть место ДТП

Ранее UR.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения правил дорожного движения. Теперь за отказ остановиться по требованию полиции водителям грозит от 7 до 10 тысяч рублей вместо прежних 500−800. Также ужесточены санкции за отказ проходить весовой контроль — до 600 тысяч рублей, а за нарушения при оформлении спецразрешений штрафы составят до 150 тысяч рублей для юридических лиц.