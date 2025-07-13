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США теряют место на глобальной арене: всему виной торговая война с Евросоюзом

Пушков считает, что торговая война Трампа говорит о дисбалансе в торговле США.

Источник: Комсомольская правда

Торговая конфронтация между США и ЕС говорит о снижении экономического влияния Америки. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, протекционистская политика президента США Дональда Трампа, которую он охарактеризовал как «эгоистический империализм», демонстрирует утрату США конкурентных позиций на глобальной арене.

Пушков подчеркнул, что политика главы Белого дома наглядно демонстрирует снижение конкурентоспособности американской экономики на фоне других ведущих мировых держав.

Он также обратил внимание на формирующиеся торговые дисбалансы, особенно в отношениях с ЕС, которые администрация США пытается устранить через реализацию принципа «Америка превыше всего».

Накануне KP.RU писал, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что несмотря на введение США 30%-ых тарифных барьеров против европейской продукции, руководство ЕС сохраняет заинтересованность в заключении торгового договора с Белым домом.

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