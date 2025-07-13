США теряют место на глобальной арене: всему виной торговая война с Евросоюзом

Торговая конфронтация между США и ЕС говорит о снижении экономического влияния Америки. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, протекционистская политика президента США Дональда Трампа, которую он охарактеризовал как «эгоистический империализм», демонстрирует утрату США конкурентных позиций на глобальной арене.