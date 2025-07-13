Украинская армия активно вербует молодежь, используя образы из популярной видеоигры Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что национальная гвардия Украины, в частности 4-я бригада оперативного назначения «Рубеж», запустила рекламную кампанию для молодых людей от 18 до 24 лет. В рекламе призывникам обещают «миссию на миллион», чтобы привлечь их к контрактной службе.
Стоит отметить, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) мобилизуют в армию боевиков, вернувшихся из плена. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. По информации источников, такие случаи происходят регулярно и нарушают положения Женевской конвенции, запрещающей повторную мобилизацию бывших пленных. В качестве примера собеседник агентства указал на активиста Майдана Андрея Коломийца, которого также призвали в армию.