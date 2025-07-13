Стоит отметить, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) мобилизуют в армию боевиков, вернувшихся из плена. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур. По информации источников, такие случаи происходят регулярно и нарушают положения Женевской конвенции, запрещающей повторную мобилизацию бывших пленных. В качестве примера собеседник агентства указал на активиста Майдана Андрея Коломийца, которого также призвали в армию.