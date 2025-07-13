Автомобилистам напомнили об изменении правил оформления ДТП

Эксперт уточнил, что увеличенный лимит действует не во всех случаях. Так, воспользоваться новым порогом могут только участники ДТП, в котором задействованы не более двух автомобилей, у обоих водителей имеются действующие полисы ОСАГО, а в результате происшествия нет пострадавших. В случае возникновения разногласий при оформлении документов по европротоколу необходимо сделать фотографии места происшествия и загрузить их в специальное мобильное приложение.