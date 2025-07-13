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«Большая сцена» ждёт талантливых исполнителей Хабаровского края

Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября текущего года.

Источник: Хабаровский Край

Талантливых исполнителей Хабаровского края приглашают стать участниками юбилейного международного фестиваля «Большая сцена», Гранд-финал которого пройдёт 9 апреля 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организаторы ждут не только профессионалов, но и любителей — главное, любить музыку и хотеть развиваться.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, ежегодно музыкальный конкурс собирает больше 2500 исполнителей со всех регионов России, а также стран СНГ и БРИКС. На этот же раз фестиваль обещает быть особенным — он раскроет ещё больше новых возможностей для участников, а абсолютные победители получат поддержку, продюсирование и постпродакшн. Заявки от участников принимаются до 30 сентября 2025 года.

— Участников ждут заочные и очные прослушивания в концертных залах Москвы, мастер-классы и лекции от звезд российской эстрады, работа с профессиональными режиссерами и педагогами, а также грандиозный концерт в Государственном Кремлевском Дворце, на котором многие из ребят выступят в дуэтах и в ансамблях с лучшими артистами страны, — рассказали в правительстве региона.

Отметим, что конкурс проводится по двум номинациям: вокал и хореография. К участию приглашаются молодые, талантливые артисты и исполнители. Возрастные категории по каждой номинации определены в Положении о конкурсе, подробнее с ним можно ознакомиться на официальном сайте проекта, а также получить всю необходимую информацию по телефонам: +7 (495) 275−25−23, +7 (926) 453−25−45.