«Большая сцена» ждёт талантливых исполнителей Хабаровского края

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, ежегодно музыкальный конкурс собирает больше 2500 исполнителей со всех регионов России, а также стран СНГ и БРИКС. На этот же раз фестиваль обещает быть особенным — он раскроет ещё больше новых возможностей для участников, а абсолютные победители получат поддержку, продюсирование и постпродакшн. Заявки от участников принимаются до 30 сентября 2025 года.