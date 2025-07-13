Маленький медвежонок из Хабаровского края едет в Центр спасения

Как уточняют сотрудники учреждения, медвежонок пробудет в Центре длительное время — ему предстоит не только восстановление после травмы, но и адаптация к новым условиям. В ближайшие недели он присоединится к другим спасённым животным, которые уже проходят реабилитацию под наблюдением зоологов и ветеринаров, сообщает телеграм-канал Центр «Тигр».