Маленький медвежонок из Хабаровского края едет в Центр спасения

Из Хабаровского края в Центр спасения диких животных везут бурого медвежонка, который пострадал в дорожно-транспортном происшествии.
Авария произошла вблизи населённого пункта — в результате столкновения с большегрузом была травмирована и медведица, но вместе с другим медвежонком она скрылась в лесу.
По предварительным данным, у малыша травмирована задняя лапа. Сейчас он находится в пути, в надёжных руках специалистов. По прибытии в Центр его ждёт тщательное медицинское обследование, после которого будет поставлен точный диагноз и составлен план лечения.
Как уточняют сотрудники учреждения, медвежонок пробудет в Центре длительное время — ему предстоит не только восстановление после травмы, но и адаптация к новым условиям. В ближайшие недели он присоединится к другим спасённым животным, которые уже проходят реабилитацию под наблюдением зоологов и ветеринаров, сообщает телеграм-канал Центр «Тигр».
Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Весенне-летний сезон, когда самки выводят потомство, совпадает с периодом повышенной активности на дорогах, в том числе на трассах, проходящих рядом с естественной средой обитания диких животных.
В Центре подчёркивают: помощь таким зверям — это длительный, комплексный процесс, включающий диагностику, лечение, уход и в перспективе — подготовку к возвращению в природу, если состояние позволяет.