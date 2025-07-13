Вучич: Сербия и США обсудили сотрудничество в различных сферах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе встречи с представителем Госдепартамента США Бренданом Ханраханом подтвердил приверженность Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном.
Вучич отметил, что обсудил с Ханраханом партнерство Сербии и США, а также возможности сотрудничества в различных областях, включая энергетику и искусственный интеллект.
Вучич поблагодарил США за поддержку европейской интеграции Сербии и подчеркнул готовность страны развивать отношения с США при полном уважении к своим национальным интересам.
Я поблагодарил США за неизменную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжать работу по улучшению отношений, полностью уважая национальные и государственные интересы, — написал сербский лидер в своих социальных сетях.
8 июля президент США Дональд Трамп проинформировал 14 государств, в том числе Японию, Южную Корею, Сербию, Малайзию, Казахстан и Южно-Африканскую Республику, о введении новых торговых пошлин в отношении их продукции. 9 июля американский лидер дополнил этот список, отправив письма о введении тарифов главам Молдавии, Филиппин, Алжира, Ливии, Ирака и Брунея.