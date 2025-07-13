Врач рассказала, что делать, если закладывает уши в самолете

«Это чувство знакомо каждому: во время взлета и посадки самолета начинает закладывать уши, появляется дискомфорт, а у кого-то — даже боль. Помочь себе и близким можно несколькими способами. Во-первых, достаточно что-то жевать, пусть это будет жевательная резинка. Во-вторых, можно выпить чай с лимоном или тёплую воду с добавлением цитрусовых — это позволит запустить работу мышц глотки», — сказала Лозикова.