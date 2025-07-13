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Врач рассказала, что делать, если закладывает уши в самолете

Врач Лозикова: от заложенности в ушах в самолете поможет чай с лимоном.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Избавиться от заложенности в ушах в самолете помогут жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Это чувство знакомо каждому: во время взлета и посадки самолета начинает закладывать уши, появляется дискомфорт, а у кого-то — даже боль. Помочь себе и близким можно несколькими способами. Во-первых, достаточно что-то жевать, пусть это будет жевательная резинка. Во-вторых, можно выпить чай с лимоном или тёплую воду с добавлением цитрусовых — это позволит запустить работу мышц глотки», — сказала Лозикова.

Для облегчения заложенности у маленьких детей врач допускает использование берушей.

При заложенности носа и подозрении на синусит необходимо использовать назальные капли как минимум за 30 минут до посадки. Это позволит снизить нагрузку на слуховые трубы и уменьшить давление на уши, отметила терапевт.