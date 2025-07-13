В России предложили удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка

«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость. Нужно удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — заявил Рыбальченко, передает ТАСС. Он пояснил, что сейчас значительная часть материнского капитала выплачивается уже при рождении первого ребенка, и это снижает мотивацию для появления последующих детей.