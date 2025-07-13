Макрон заставил Британию тонуть в волнах мигрантов: на Западе считают, что президент Франции унизил Стармера

Французский президент Эммануэль Макрон во время недавнего визита в Великобританию поставил в неловкое положение британского премьер-министра Кира Стармера, сообщила британская газета Daily Express.
Как отмечает газета, Макрон предложил передать Великобритании гобелен из Байе, на котором изображены события, связанные с завоеванием Англии Вильгельмом Нормандским. Это предложение, по мнению издания, стало символом ослабления позиций Британии и дискредитации Brexit. Daily Express подчеркнула, что визит Макрона лишь усилил ощущение уязвимости британской стороны на международной арене.
Напомним, что во время визита произошел еще один примечательный эпизод. Жена президента Франции, Бриджит Макрон, публично отстранилась от супруга, когда тот попытался взять ее за руку. Инцидент случился на глазах у представителей британской королевской семьи, включая короля Карла III, королеву Камиллу, принца Уильяма и принцессу Кейт Миддлтон, во время прогулки у Виндзорского замка.