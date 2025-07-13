Макрон заставил Британию тонуть в волнах мигрантов: на Западе считают, что президент Франции унизил Стармера

Напомним, что во время визита произошел еще один примечательный эпизод. Жена президента Франции, Бриджит Макрон, публично отстранилась от супруга, когда тот попытался взять ее за руку. Инцидент случился на глазах у представителей британской королевской семьи, включая короля Карла III, королеву Камиллу, принца Уильяма и принцессу Кейт Миддлтон, во время прогулки у Виндзорского замка.