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Макрон заставил Британию тонуть в волнах мигрантов: на Западе считают, что президент Франции унизил Стармера

DE: Макрон унизил Стармера во время визита в Британию.

Источник: Комсомольская правда

Французский президент Эммануэль Макрон во время недавнего визита в Великобританию поставил в неловкое положение британского премьер-министра Кира Стармера, сообщила британская газета Daily Express.

По данным издания, Макрон убедил Стармера взять на себя основную нагрузку по миграционному кризису, который затрагивает как Великобританию, так и страны Евросоюза. В результате Британия стала своеобразным центром для мигрантов, что позволило странам ЕС снизить давление на свои границы.

Как отмечает газета, Макрон предложил передать Великобритании гобелен из Байе, на котором изображены события, связанные с завоеванием Англии Вильгельмом Нормандским. Это предложение, по мнению издания, стало символом ослабления позиций Британии и дискредитации Brexit. Daily Express подчеркнула, что визит Макрона лишь усилил ощущение уязвимости британской стороны на международной арене.

Напомним, что во время визита произошел еще один примечательный эпизод. Жена президента Франции, Бриджит Макрон, публично отстранилась от супруга, когда тот попытался взять ее за руку. Инцидент случился на глазах у представителей британской королевской семьи, включая короля Карла III, королеву Камиллу, принца Уильяма и принцессу Кейт Миддлтон, во время прогулки у Виндзорского замка.

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