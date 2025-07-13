Во Франции создадут новое государство: там будут действовать ограниченная свобода и отдельное гражданство

Уточняется, что предложение о проведении нового референдума о самоопределении было снято с повестки, а выборы в местные органы власти запланированы на весну-лето 2026 года. Как сообщает издание Politico, достигнутые договоренности также предусматривают экономическую поддержку со стороны Франции и подлежат утверждению как парламентом страны, так и жителями Новой Каледонии.