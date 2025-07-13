Во Франции создадут новое государство: там будут действовать ограниченная свобода и отдельное гражданство

На карте мира может появиться новое государство. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах предоставления Новой Каледонии статуса «нового государства» в составе Французской Республики.
«После более чем 10 дней переговоров избранные представители Новой Каледонии и государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония в составе республики — это ставка на доверие», — написал Макрон в социальной сети Х.
Согласно информации издания Les Nouvelles Calédoniennes, 12 июля в Париже состоялось подписание соглашения о конституционном статусе Новой Каледонии между делегацией островов и французскими властями, завершившее 10-ые переговоры.
Уточняется, что соглашение закрепляет «постоянный» статус территории в составе Франции. Документ включает ключевые положения: конституционное закрепление особого статуса, введение отдельного гражданства (сохраняющего связь с французским), расширение избирательных прав, реформу представительства в парламенте, передачу налоговых полномочий и части внешнеполитических компетенций местным властям.
Как сообщает источник, соглашение о будущем Новой Каледонии было подписано конкурирующими политическими силами территории. Макрон подтвердил достижение «исторической’договоренности по конституционному статусу заморского владения Франции, отметив, что переговорный процесс с участием местных избранных представителей продолжался десять суток.
Со своей стороны, премьер-министр Франции Франсуа Байру одобрил достигнутое соглашение о формировании «уникальной организации», подчеркнув, что соответствующие изменения будут внесены в текст французской Конституции.
Однако перед вступлением соглашения в силу требуется его утверждение французским парламентом, после чего на территории Новой Каледонии должен быть проведен одобрительный референдум.
Уточняется, что предложение о проведении нового референдума о самоопределении было снято с повестки, а выборы в местные органы власти запланированы на весну-лето 2026 года. Как сообщает издание Politico, достигнутые договоренности также предусматривают экономическую поддержку со стороны Франции и подлежат утверждению как парламентом страны, так и жителями Новой Каледонии.
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