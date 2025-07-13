Дачникам напомнили, за какое растение на участке могут оштрафовать

«За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет 5 тысяч рублей», — подчеркнул эксперт.
Удаление борщевика требует тщательного подхода. Рекомендуется обращаться в профильные организации либо санитарно-эпидемиологические службы. В случае самостоятельной борьбы с растением следует соблюдать меры безопасности.
Юрист отметил, что использование мотокосы при скашивании борщевика связано с риском попадания сока и растительных частиц на кожу и в глаза, это может вызвать раздражение. Поэтому при работе с химическими препаратами необходимо применять защитный костюм, перчатки и очки, а также использовать маску для защиты дыхательных путей.
Ранее эксперты рассказали, что россияне, не соблюдающие правила применения пестицидов на своих дачных участках, рискуют получить штраф до 20 000 рублей. Отмечается, что нельзя использовать профессиональные химикаты на своих участках, а также обрабатывать земли в водоохранных зонах.