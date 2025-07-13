Дачникам напомнили, за какое растение на участке могут оштрафовать

Юрист отметил, что использование мотокосы при скашивании борщевика связано с риском попадания сока и растительных частиц на кожу и в глаза, это может вызвать раздражение. Поэтому при работе с химическими препаратами необходимо применять защитный костюм, перчатки и очки, а также использовать маску для защиты дыхательных путей.