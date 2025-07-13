Эксперт объяснил, когда можно покинуть место ДТП

Водители в России имеют право покидать место ДТП во избежание образования затора, сообщил РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Он напомнил, что решением Верховного суда РФ установлено — отъезд с места ДТП не влечёт автоматического лишения водительских прав, достаточно выполнения остальных обязательных действий: это фото-/видеофиксация обстановки, установка знака аварийной остановки, обмен данными с другими участниками происшествия.
Эксперт перечислил преимущества данного решения, включая защиту добросовестных водителей, которые после фиксации ДТП стремятся оперативно убрать транспортные средства с полосы движения для обеспечения безопасности и сохранения пропускной способности дороги.
Такое смягчение снижает количество заторов, уменьшает риск вторичных столкновений и делает правоприменение более справедливым, поскольку наказание за 'побег' (до полутора лет лишения прав) явно не соответствовало обстоятельствам незначительных царапин, отметил он.
Одновременно эксперт обозначил ряд недостатков оставления места аварии. "Во-первых, пределы допустимого перемещения остаются нечётко определёнными: Верховный суд не установил конкретных метров или минут, предоставив инспекторам широкие возможности для субъективных оценок. Во-вторых, перемещение автомобилей может затруднить последующую экспертизу — часть следов на дорожном покрытии исчезает. В-третьих, лазейкой могут воспользоваться недобросовестные участники ДТП: под предлогом освобождения дороги они фактически скрываются, и доказать умысел к побегу становится сложнее.