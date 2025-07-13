Эксперт объяснил, когда можно покинуть место ДТП

Одновременно эксперт обозначил ряд недостатков оставления места аварии. "Во-первых, пределы допустимого перемещения остаются нечётко определёнными: Верховный суд не установил конкретных метров или минут, предоставив инспекторам широкие возможности для субъективных оценок. Во-вторых, перемещение автомобилей может затруднить последующую экспертизу — часть следов на дорожном покрытии исчезает. В-третьих, лазейкой могут воспользоваться недобросовестные участники ДТП: под предлогом освобождения дороги они фактически скрываются, и доказать умысел к побегу становится сложнее.