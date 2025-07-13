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Стало известно, как покушение на Трампа в 2024 году повлияло на выборы в США

Аналитик Престон: покушение на Трампа не повлияло на итог выборов в США.

Источник: Комсомольская правда

По мнению американских аналитиков, опрошенных РИА Новости, инцидент с покушением на президента США Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году не стал определяющим фактором в результатах президентской кампании.

«В таком высоко поляризованном обществе, как наше, даже столь драматическое событие, как попытка убийства бывшего президента и кандидата в президенты, может не повлиять на политические взгляды большинства людей», — сказал политический аналитик Кит Престон.

При этом эксперты полагают, что, несмотря на остроту произошедшего, эти события вряд ли кардинально изменили позиции американского электората. Как подчеркнул политолог, первоначальные прогнозы о возможном росте поддержки Трампа после покушения не подтвердились.

Напомним, что покушение не Трампа было совершено 13 июля 2024 года в ходе предвыборного митинга Трампа в Батлере, ровно за год назад.

Ранее KP.RU писал, что Трамп сообщил о начале проверки под руководством генерального прокурора Пэм Бонди для выявления возможных нарушений выборов в 2020 году.

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