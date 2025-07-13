Украинцы бегут из США в Европу: даже женщины боятся попадания в ВСУ после депортации

По данным издания, жизнь в США оказалась сложной для многих украинских семей. Основательница одной из проукраинских организаций в США Зоряна Сможаник заявила, что украинки в США с тревогой думают о возвращении на родину, опасаясь призыва в вооруженные силы Украины. В статье упоминается, что брат одной из таких женщин уже участвует в боевых действиях на Украине, а сама она, лишившись легального статуса в США, пытается избежать депортации и отправки в зону боевых действий.