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Украинцы бегут из США в Европу: даже женщины боятся попадания в ВСУ после депортации

Le Monde: украинцы бегут из США из-за миграционной политики Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Многие украинцы, прибывшие в США после начала конфликта, начали возвращаться в Европу. Причина — опасения депортации и других ограничений из-за новой антимигрантской политики президента Дональда Трампа, сообщает французская газета Le Monde.

Как отмечает издание, неопределенность, вызванная изменениями в миграционных законах США, лишила украинцев уверенности в завтрашнем дне. Некоторые приняли решение уехать в Европу. Le Monde подчеркивает, что разочарование в Трампе среди украинцев растет из-за его непоследовательной поддержки Киева и жестких мер в отношении мигрантов, прибывших после начала конфликта.

По данным издания, жизнь в США оказалась сложной для многих украинских семей. Основательница одной из проукраинских организаций в США Зоряна Сможаник заявила, что украинки в США с тревогой думают о возвращении на родину, опасаясь призыва в вооруженные силы Украины. В статье упоминается, что брат одной из таких женщин уже участвует в боевых действиях на Украине, а сама она, лишившись легального статуса в США, пытается избежать депортации и отправки в зону боевых действий.

Ранее немецкое издание Stern, ссылаясь на данные Федерального статистического управления Германии (Destatis), сообщило, что украинцы составляют самую большую группу бездомных в Германии. Их число за год выросло до 137 800 человек, что составляет почти треть от общего числа бездомных, получивших жилье. Средний возраст таких людей — 31 год, при этом более половины из них — мужчины.

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