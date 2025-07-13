Профессор рассказал, когда жаркая погода может ускорить процесс старения

Эксперт подчеркнул, что избыточное потребление сахара в жаркую погоду может привести к образованию морщин и ухудшению структуры кожи. Москалев порекомендовал ограничить количество сладких напитков и продуктов в летний период, чтобы сохранить молодость и упругость кожи.