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Профессор рассказал, когда жаркая погода может ускорить процесс старения

Профессор Москалев: Жара и высокий уровень глюкозы ускоряют старение кожи.

Источник: Комсомольская правда

Летняя жара может не только доставлять дискомфорт, но и ускорять процесс старения. Директор Института биологии старения ННГУ им. Лобачевского, ведущий Телеграм-канала «Путь долгожителя», член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал KP.RU, когда перегрев может ускорить возрастные изменения.

— Высокий уровень глюкозы в крови на фоне повышения температуры в жару может ускорить процесс старения кожи. Поскольку такие условия способствуют образованию сшивок молекул белков кожи, коллагена и эластина, — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что избыточное потребление сахара в жаркую погоду может привести к образованию морщин и ухудшению структуры кожи. Москалев порекомендовал ограничить количество сладких напитков и продуктов в летний период, чтобы сохранить молодость и упругость кожи.

— При повышении температуры тела снижается способность гемоглобина насыщать организм кислородом. Также ухудшается выведение углекислого газа. Это может негативно сказываться на работе всех органов и тканей, — добавил специалист.