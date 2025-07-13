Врач объяснила, что делать, если закладывает уши в самолете

При от заложенности в ушах в самолете могут помочь жевательная резинка, чай с лимоном и беруши, сообщила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
В беседе с РИА Новости она отметила, что ощущение заложенности в ушах знакомо многим, и оно появляется во время взлета и посадки самолета начинает закладывать уши.
Лозикова отметила, что у одних людей появляется дискомфорт, а у кого-то — даже боль.
По ее словам, помочь себе и близким можно несколькими способами. Во-первых, достаточно что-то жевать, например, жевательную резинку. Во-вторых, можно выпить чай с лимоном или тёплую воду с добавлением цитрусовых — это позволит запустить работу мышц глотки.
Врач отметила, что при заложенности носа или подозрении на синусит необходимо применить назальные капли минимум за 30 минут до посадки. Это снизит нагрузку на слуховые трубы и уменьшит давление на уши, добавила терапевт.