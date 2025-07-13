Роспотребнадзор Приморья отметил снижение активности клещей

В Приморье Роспотребнадзор сообщил о том, что с начала эпидемического сезона в медучреждения из-за укусов клещей обратились 6117 человек. По данным ведомства, количество пострадавших, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 4,7% и оказалось ниже среднего многолетнего показателя на 2,4%.
В ведомстве напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо быстро его убрать и сдать в лабораторию, где проводят экспресс-диагностику для определения их зараженности на клещевые инфекции.
Всего в 2025 году на исследование сдали 4519 клещей, у 905 нашли боррелии (20% от исследованных клещей), в 1044 клеще — риккетсии (25,5%), в 44 — анаплазмы (0,97%), в 49 — эрлихии (1,1%).
В этом году было зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владивостоке, Надеждинском и Чугуевском муниципальных округах.