Роспотребнадзор Приморья отметил снижение активности клещей

В Приморье Роспотребнадзор сообщил о том, что с начала эпидемического сезона в медучреждения из-за укусов клещей обратились 6117 человек. По данным ведомства, количество пострадавших, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось на 4,7% и оказалось ниже среднего многолетнего показателя на 2,4%.