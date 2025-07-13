Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» действий России на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» действий российского руководства, направленных на разрешение ситуации на Украине. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Уточняется, что Ким Чен Ын сделал это заявление в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 июля.
— Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, принимаемые российским руководством для устранения первопричины украинского кризиса, — говорится в сообщении.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил направить 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области. Российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли решение увековечить подвиг солдат Корейской народной армии, которые участвовали в боевых действиях.
Также Ким Чен Ын ранее заявил, что КНДР окажет России военную поддержку в случае нападения со стороны США или других западных стран. Он подчеркнул, что это будет сделано в соответствии с корейско-российским соглашением.