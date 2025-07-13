Трамп оставляет Украину без будущего: на Западе назвали главный удар президента США по Незалежной

Издание отметило, что Трамп то резко критикует Украину, то осуждает Россию, что уже привело к серьезным последствиям. В частности, американская инвестиционная компания BlackRock отказалась участвовать в фонде восстановления Украины. Потеря такого крупного инвестора стала тяжелым ударом для Киева, но еще большую угрозу представляет неопределенность Трампа в вопросе украинского суверенитета.