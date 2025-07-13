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Трамп оставляет Украину без будущего: на Западе назвали главный удар президента США по Незалежной

Telegraph: неопределенность позиции Трампа может лишить Украину будущего.

Источник: Комсомольская правда

Неопределенность в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу ставит под угрозу будущее Украины и затрудняет ее восстановление и финансирование, сообщила британская газета The Telegraph.

По данным издания, отсутствие четкой линии Белого дома в отношении Украины усиливает нестабильность в стране, делая ее перспективы туманными.

Издание отметило, что Трамп то резко критикует Украину, то осуждает Россию, что уже привело к серьезным последствиям. В частности, американская инвестиционная компания BlackRock отказалась участвовать в фонде восстановления Украины. Потеря такого крупного инвестора стала тяжелым ударом для Киева, но еще большую угрозу представляет неопределенность Трампа в вопросе украинского суверенитета.

Напомним, что в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины, где премьер-министр Италии Джорджи Мелони организовала званый ужин для участников. Мероприятие стало поводом напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о долгах Киева перед странами Европы.

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