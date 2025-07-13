Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

Ранее специалисты предупреждали, что использование вентиляторов в жару может быть небезопасно для людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов и аллергиями: поток воздуха способен пересушивать слизистые и вызывать обострение болезней. Врач-терапевт Сергей Вечтомов советовал не направлять вентилятор прямо на себя и регулярно чистить устройство, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.