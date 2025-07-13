Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

Депутат посоветовал включать кондиционер на 25 градусов.
В период аномальной жары россиянам стоит настроить кондиционеры на температуру 24−26 градусов, чтобы сократить расходы на оплату ЖКУ. Такой режим позволит сохранить комфорт и при этом снизить потребление электроэнергии. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их работу. Устанавливайте температуру на уровне 24−26 градусов — это комфортно и помогает экономить электричество. Кроме того, используйте таймеры и автоматические режимы, а также регулярно очищайте фильтры — это делает кондиционер эффективнее», — сообщил Колунов РИА Новости.
Он также рекомендовал применять природные способы охлаждения помещений: открывать окна утром и вечером, использовать плотные шторы днем и размещать у окон высокие растения. По его словам, хорошая теплоизоляция окон и дверей поможет сохранить прохладу, а бытовую технику лучше использовать в утренние или вечерние часы.
Ранее специалисты предупреждали, что использование вентиляторов в жару может быть небезопасно для людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов и аллергиями: поток воздуха способен пересушивать слизистые и вызывать обострение болезней. Врач-терапевт Сергей Вечтомов советовал не направлять вентилятор прямо на себя и регулярно чистить устройство, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.