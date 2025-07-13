Водителей предупредили об изменении страховых правил оформления ДТП

При этом повышение действует только для случаев, когда в ДТП участвовали не более двух автомобилей, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, а в результате аварии нет пострадавших. Если между участниками есть разногласия, для оформления по европротоколу необходимы фотографии, которые нужно загрузить в специальное приложение. В противном случае максимальная выплата останется на прежнем уровне в 100 тысяч рублей.