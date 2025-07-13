Водителей предупредили об изменении страховых правил оформления ДТП

Страховщик Остудин: лимит выплат по европротоколу с начала июля вырос вдвое.
Лимит выплат по европротоколу с начала текущего месяца удвоился — со 100 до 200 тысяч рублей, однако это касается не всех ситуаций, сообщил эксперт по страховым рискам Ярослав Остудин.
В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что из-за инфляции средняя стоимость ремонта давно превысила 100 тысяч рублей.
В итоге возникали заторы на дорогах, вырастала нагрузка на ГИБДД и водителей, так как приходилось дожидаться инспекторов даже при незначительном превышении лимита или из опасений, что выплаты окажутся недостаточными.
Новый лимит расширит применение европротокола, повысит его привлекательность и ускорит разбор аварий, считает Остудин.
При этом повышение действует только для случаев, когда в ДТП участвовали не более двух автомобилей, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, а в результате аварии нет пострадавших. Если между участниками есть разногласия, для оформления по европротоколу необходимы фотографии, которые нужно загрузить в специальное приложение. В противном случае максимальная выплата останется на прежнем уровне в 100 тысяч рублей.
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