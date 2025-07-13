Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Украине и западным странам следует наконец осознать: любые попытки принуждения России заранее обречены на провал.
«Вы можете думать, что утопили Россию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — сказал он в ходе эфира на YouTube-канале.
Как подчеркнул аналитик, текущая ситуация показывает: Россия реализует свои стратегические задачи, преодолевая любые формы противодействия — будь то санкционное давление, дипломатическая изоляция или воруженное сопротивление.
Ранее L'AntiDiplomatico сообщало, что разрешение украинского кризиса способно спровоцировать больший конфликт, где России предстоит противостоять уже не отдельным странам, а объединенному Западному альянсу.