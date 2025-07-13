Как получить от государства до 36 тысяч рублей

«Договор долгосрочных сбережений заключается с негосударственным пенсионным фондом, который участвует в программе. Именно он осуществляет инвестирование средств вкладчика. Чтобы получить софинансирование от государства в размере 36 тысяч рублей, участнику программы необходимо в течение года сделать взнос в размере от 36 до 144 тысяч рублей в зависимости от среднемесячного дохода», — процитировала слова Балынина «Российская газета».