В силовых структурах России сообщили, что российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине вызвали панику среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Уточняется, что военнослужащие опасаются утраты документов, необходимых для получения льгот. Отмечается, что командование ВСУ игнорирует данную проблему и использует ситуацию для введения в заблуждение родственников пропавших без вести военных, заявляя о невозможности получения информации о судьбе их близких, передает ТАСС.
Бойцы ВС РФ поразили украинские центры территориального комплектования, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.
6 июля российская армия ударила по ТЦК в Кременчуге. Интересно, что незадолго до этого удара жители Украины начали активно передавать представителям Вооруженных сил России координаты ТЦК. В частности, один из украинцев направил координаты кременчугского центра отряду операторов беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.