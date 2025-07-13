ТАСС: Удары ВС РФ по ТЦК на Украине вызвали панику среди военных

Уточняется, что военнослужащие опасаются утраты документов, необходимых для получения льгот. Отмечается, что командование ВСУ игнорирует данную проблему и использует ситуацию для введения в заблуждение родственников пропавших без вести военных, заявляя о невозможности получения информации о судьбе их близких, передает ТАСС.