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Новое единое расписание: как с 1 сентября будут учиться школьники

С сентября этого года все российские школы перейдут на единое расписание уроков.

За основу будут взяты типовые шаблоны учебной недели для начальных, средних и старших классов, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, с этого года во всех российских школах будут действовать единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование.

Все школы, в зависимости от своих уникальных условий, должны будет подстраивать своё расписание под установленные федеральные требования. Профильное министерство определило, чему и как нужно учить в каждом классе.

Принятые изменения обусловлены необходимостью плавной реформы нынешней системы среднего общего образования. Единое расписание и федеральные стандарты позволят ученикам всех школ страны получать знания одного качества.

Кроме этого, благодаря новому подходу, школьники из разных регионов России будут иметь равные возможности, в том числе при переводе между разными учебными заведениями. Распределение по неделе основных предметов будет одинаково для всех.

Для начальных классов будет использоваться чередование лёгких и сложных предметов, большие перемены и единый объём домашних заданий по возрасту. В средней и старшей школах будет проходить синхронизация программ с заданиями на ОГЭ и ЕГЭ.