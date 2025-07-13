Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что в ближайшее время будут обнародованы документы, которые раскроют факты злоупотреблений администрации Джо Байдена в борьбе с так называемыми внутренними экстремистами. Она сообщила, что 21 января 2021 года, в первый день работы администрации Байдена, его помощник по национальной безопасности подготовил служебную записку. Этот документ стал основой для преследований граждан, которых власти считали опасными.
Габбард уточнила, что к внутренним экстремистам причисляли противников ограничений, введенных во время пандемии, родителей, опасавшихся принудительной вакцинации детей в школах, а также тех, кто не соглашался с действиями правительства. По ее словам, это определение использовалось для давления на технологические компании, чтобы они ограничивали свободу слова американцев, оправдывая это борьбой с экстремизмом.
Она подчеркнула, что такие методы, применяемые так называемым глубинным государством, необходимо разоблачить. Это нужно, чтобы предотвратить повторение подобных действий в будущем.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил демократов в создании фальшивых документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Он уверен, что эти материалы были сфабрикованы, чтобы подорвать его репутацию. По мнению Трампа, в этом участвовали представители Демократической партии, включая Барака Обаму, Хиллари Клинтон, а также бывшие руководители ЦРУ, ФБР и члены администрации Байдена.