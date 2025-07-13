В США хотят рассекретить факты внутреннего экстремизма Байдена: что скрывал бывший президент

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что в ближайшее время будут обнародованы документы, которые раскроют факты злоупотреблений администрации Джо Байдена в борьбе с так называемыми внутренними экстремистами. Она сообщила, что 21 января 2021 года, в первый день работы администрации Байдена, его помощник по национальной безопасности подготовил служебную записку. Этот документ стал основой для преследований граждан, которых власти считали опасными.