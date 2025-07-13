Студентам с 1 сентября положена новая стипендия

Выплаты смогут получать учащиеся, не имеющие академической задолженности и добившиеся особых успехов в одном из 12 направлений. В их числе — поддержка участников специальной военной операции, помощь малообеспеченным гражданам и людям с инвалидностью, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, защита окружающей среды, а также популяризация здорового образа жизни. Всего ежемесячные выплаты будут получать по 10 студентов очной формы обучения и по 10 аспирантов или ординаторов. Размер стипендии составит от 15 до 20 тысяч рублей.