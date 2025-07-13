Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко объявлен в розыск

Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости (РИАН), ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В июне 2025 года Кирющенко был внесен в список террористов и экстремистов РФ.

Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости (РИАН), ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Василий Алексеевич Кирющенко 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — рассказал источник. Слова собеседника приводит РИАН. Его отец — Андрей Кирющенко является режиссером. Помимо сериала «Моя прекрасная няня» мужчина снял и другие проекты: «Слуга Народа» и «Кто в доме хозяин».

Кроме того, другой источник заявил, что Василий Кирющенко — один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). В России в отношении мужчины расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне этого года он также был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Российской Федерации.