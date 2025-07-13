Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко объявлен в розыск

В июне 2025 года Кирющенко был внесен в список террористов и экстремистов РФ.
Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости (РИАН), ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Василий Алексеевич Кирющенко 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — рассказал источник. Слова собеседника приводит РИАН. Его отец — Андрей Кирющенко является режиссером. Помимо сериала «Моя прекрасная няня» мужчина снял и другие проекты: «Слуга Народа» и «Кто в доме хозяин».
Кроме того, другой источник заявил, что Василий Кирющенко — один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). В России в отношении мужчины расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне этого года он также был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Российской Федерации.