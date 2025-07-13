Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко объявлен в розыск

Кроме того, другой источник заявил, что Василий Кирющенко — один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). В России в отношении мужчины расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне этого года он также был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Российской Федерации.