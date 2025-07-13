Бессонница и тревога: Психолог рассказал о влиянии длительного светового дня на человека

Длительный световой день может приводить к нарушениям циркадного ритма, вызывая бессонницу. Особенно это касается людей с низкой толерантностью к тревоге. Привычка поздно ложиться спать, сохраняющаяся и после сокращения светового дня, также может вызывать проблемы со сном. Эксперт рекомендует добавить в свой график физические нагрузки, такие как ходьба или аэробные упражнения. Это позволит организму учитывать не только количество времени, проведённого в темноте, но и уровень физической усталости.