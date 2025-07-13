РИАН: Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Василий Кирющенко* объявлен в розыск

По информации другого осведомленного источника в правоохранительных органах, предоставленной РИА Новости, Кирющенко** занимает руководящую позицию в РДК*. В настоящее время против него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 (публичные призывы к терроризму) и 205.5 (организация деятельности террористического сообщества) Уголовного кодекса РФ.