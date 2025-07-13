РИАН: Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Василий Кирющенко* объявлен в розыск

Один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Василий Кирющенко**, известный также как сын создателя сериала «Моя прекрасная няня», объявлен в розыск. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.
«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — передает агентство.
По информации другого осведомленного источника в правоохранительных органах, предоставленной РИА Новости, Кирющенко** занимает руководящую позицию в РДК*. В настоящее время против него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 (публичные призывы к терроризму) и 205.5 (организация деятельности террористического сообщества) Уголовного кодекса РФ.
Ранее KP.RU информировал, что лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Россию.
* — Запрещенная в России террористическая организация.
** — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.