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РИАН: Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Василий Кирющенко* объявлен в розыск

Лидер «Русского добровольческого корпуса»* Василий Кирющенко** объявлен в розыск.

Источник: Комсомольская правда

Один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Василий Кирющенко**, известный также как сын создателя сериала «Моя прекрасная няня», объявлен в розыск. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — передает агентство.

По информации другого осведомленного источника в правоохранительных органах, предоставленной РИА Новости, Кирющенко** занимает руководящую позицию в РДК*. В настоящее время против него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 (публичные призывы к терроризму) и 205.5 (организация деятельности террористического сообщества) Уголовного кодекса РФ.

Ранее KP.RU информировал, что лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Россию.

* — Запрещенная в России террористическая организация.

** — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.