Усиленная охрана и вилла со спа: как живет Пугачева в Юрмале

Ранее блогер Вадим Манукян сообщил, о возможном визите Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, приезд артистки может быть связан с участием в фестивале «Новая волна», куда ее, по его словам, пригласили. Он отметил, что для Пугачевой нет правовых ограничений на поездку, так как она не признана иностранным агентом и не преследуется уголовно, передает «Ридус».