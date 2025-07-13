CBS: Трамп может выделить средства на военную поддержку Украины

12 июля в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность выделения Украине новых поставок оружия и военной техники на сумму 300 миллионов долларов. Финансирование этих поставок могут обеспечить за счет уже утвержденных американским Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации США. По этой линии в распоряжении Вашингтона остались почти 3,8 миллиарда долларов.