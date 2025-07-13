CBS: Трамп может выделить средства на военную поддержку Украины

Телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп впервые с начала своего президентства рассматривает возможность выделения средств на военную поддержку Киева.
По информации журналистов, источник возможного нового финансирования пока не известен, однако у Трампа есть около 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации Джо Байдена, выделенных по линии механизма PDA.
Телеканал допускает, что Трамп может использовать эти средства для передачи оружия Украине, что, по мнению источников, послужило бы «сигналом России».
12 июля в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность выделения Украине новых поставок оружия и военной техники на сумму 300 миллионов долларов. Финансирование этих поставок могут обеспечить за счет уже утвержденных американским Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации США. По этой линии в распоряжении Вашингтона остались почти 3,8 миллиарда долларов.
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