В России разрешили уезжать с места ДТП: это возможно лишь при одном условии

Однако Шкуматов отметил и проблемы этого подхода. Пределы допустимого перемещения машин остаются нечеткими, что дает инспекторам возможность принимать субъективные решения. Кроме того, перенос автомобилей может затруднить экспертизу, так как дорожные следы исчезают. Также недобросовестные водители могут использовать это как способ уйти от ответственности, заявляя, что убирали машину для освобождения дороги.