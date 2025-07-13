В России разрешили уезжать с места ДТП: это возможно лишь при одном условии

Водители в России могут уезжать с места ДТП, чтобы не создавать пробки, сообщил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с РИА Новости. Верховный суд разъяснил, что такое действие не приведет к лишению прав, если водитель выполнит обязательные требования: сделает фото- или видеофиксацию, установит знак аварийной остановки и обменяется данными с другими участниками аварии.
По словам Шкуматова, это решение защищает водителей, которые убирают машины с дороги после фиксации ДТП. Это помогает избежать заторов, снижает риск новых аварий и делает наказания более справедливыми. Ранее за оставление места аварии водителя могли лишить прав на срок до полутора лет, даже при незначительных повреждениях.
Однако Шкуматов отметил и проблемы этого подхода. Пределы допустимого перемещения машин остаются нечеткими, что дает инспекторам возможность принимать субъективные решения. Кроме того, перенос автомобилей может затруднить экспертизу, так как дорожные следы исчезают. Также недобросовестные водители могут использовать это как способ уйти от ответственности, заявляя, что убирали машину для освобождения дороги.
Согласно данным «Научного центра БДД МВД России» за 2022 год, основными причинами аварий в России стали превышение скорости, несоблюдение дистанции между автомобилями и выезд на встречную полосу, особенно при обгоне.