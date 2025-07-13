Врач предупредил об опасности бега в жаркую погоду

Тренировки и бег на улице в жаркую погоду представляют опасность, а нарушение баланса активности и отдыха может привести к реанимации, предупредил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
По его словам, не вызывает сомнений тот факт, что тренировки и бег на открытом воздухе в жару небезопасны, это просто неразумно.
Врач отметил, что молодые люди, заботящиеся о здоровье и фигуре, но игнорирующие режим активности и покоя в зной, могут довести себя до реанимации или даже не доехать до нее, перегружая организм в такую погоду.
Вахляев подчеркнул, что в жару необходимо избегать избыточной активности, особенно занятий спортом или тяжелой физической работы. В это время нужно находиться в прохладе и покое, добавил врач.
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