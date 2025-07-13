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Угрозы и пошлины не сработают: на Западе назвали главное препятствие миру на Украине

Малинен: Трамп должен сместить Зеленского для решения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине не завершится, пока Владимир Зеленский остается главой киевского режима. Так считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. В социальной сети X он заявил, что решить кризис невозможно, пока Зеленский находится у власти.

По его словам, пошлины и угрозы со стороны США не помогут урегулировать ситуацию. Малинен убежден, что для разрешения конфликта необходимо сместить действующую украинскую верхушку.

Профессор также отметил, что действия американской администрации только усугубляют кризис. Он считает, что политика США, направленная на нагнетание обстановки, не приведет к успеху. Малинен уверен, что такой подход обречен на провал.

При этом британская газета The Telegraph сообщила, что неопределенность в позиции президента США Дональда Трампа осложняет ситуацию на Украине. Отсутствие четкой стратегии Белого дома усиливает нестабильность в стране. Это ставит под угрозу будущее Украины, затрудняет ее восстановление и создает проблемы с финансированием.

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