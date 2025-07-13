В Госдуме объяснили, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару

Колунов также советует обеспечить теплоизоляцию, которая сохранит прохладу внутри и ограничит проникновение наружного тепла. Для этого нужно утеплить окна и двери для сокращения теплопритоков с улицы и сохранения микроклимата в помещении. Также стоит рационально использовать бытовую технику: делать готовку, стирку и другие задачи в утренние или вечерние часы, чтобы избежать дополнительного нагрева жилья в пик жары.