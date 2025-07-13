В Госдуме объяснили, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару

В период аномальной жары жителям России рекомендуется оптимизировать использование кондиционеров, выставив температурный режим на 24−26 градусов, что поможет снизить расходы на ЖКХ, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, главный источник расходов в зной — эксплуатация кондиционеров и вентиляторов, поэтому важно оптимизировать их работу. Можно устанавливать температуру на уровне 24−26 градусов — это комфортно для работы и повседневной жизни, и в отличие от 20 градусов, существенно экономит электроэнергию.
Парламентарий также рекомендовал использовать кондиционер с таймером и функцией автоматического поддержания температуры, чтобы устройство включалось только при нагреве помещения выше заданного значения. Кроме того, по его словам, критически важно регулярно чистить фильтры кондиционера для энергоэффективной работы.
Он также напомнил про природные методы охлаждения — открывать окна рано утром и поздно вечером для естественного снижения температуры без нагрузки на сеть. Днём можно закрывать шторы или жалюзи, чтобы блокировать нагрев помещений. Также можно разместить у окон горшки с высокими растениями — это уменьшит теплопоступление.
Колунов также советует обеспечить теплоизоляцию, которая сохранит прохладу внутри и ограничит проникновение наружного тепла. Для этого нужно утеплить окна и двери для сокращения теплопритоков с улицы и сохранения микроклимата в помещении. Также стоит рационально использовать бытовую технику: делать готовку, стирку и другие задачи в утренние или вечерние часы, чтобы избежать дополнительного нагрева жилья в пик жары.