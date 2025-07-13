В Красноярске автомеханика будут судить за обман клиента

Как ранее писал «МК в Красноярске», «Союзмультфильм» подал в суд иск против жительницы Красноярского края. Как следует из материалов дела, жительница Березовского района Татьяна Киршанкова реализовывала товары с использованием образа, права на который принадлежат ООО «Союзмультфильм».