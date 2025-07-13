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В Красноярске автомеханика будут судить за обман клиента

В Красноярске 48-летний работник автосервиса предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

В Красноярске 48-летний работник автосервиса предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, он обманул 37-летнего клиента, выманив у него предоплату за несуществующий ремонт подвески.

Автомеханик убедил доверчивого автовладельца в необходимости срочного ремонта, получив 20 тысяч рублей. Однако работы не были выполнены, а мастер скрылся.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина намеренно придумывал поломки, чтобы получить деньги. Ущерб клиенту был полностью возмещен.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Как ранее писал «МК в Красноярске», «Союзмультфильм» подал в суд иск против жительницы Красноярского края. Как следует из материалов дела, жительница Березовского района Татьяна Киршанкова реализовывала товары с использованием образа, права на который принадлежат ООО «Союзмультфильм».