В Красноярске автомеханика будут судить за обман клиента

В Красноярске 48-летний работник автосервиса предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
По версии следствия, он обманул 37-летнего клиента, выманив у него предоплату за несуществующий ремонт подвески.
Автомеханик убедил доверчивого автовладельца в необходимости срочного ремонта, получив 20 тысяч рублей. Однако работы не были выполнены, а мастер скрылся.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина намеренно придумывал поломки, чтобы получить деньги. Ущерб клиенту был полностью возмещен.
Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Как ранее писал «МК в Красноярске», «Союзмультфильм» подал в суд иск против жительницы Красноярского края. Как следует из материалов дела, жительница Березовского района Татьяна Киршанкова реализовывала товары с использованием образа, права на который принадлежат ООО «Союзмультфильм».