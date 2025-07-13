У россиян осталось три дня, чтобы оплатить налог по 3-НДФЛ

Ранее сообщалось, что россияне также обязаны уплатить налог на доходы по банковским вкладам за 2024 год, если прибыль превышает необлагаемый лимит — сделать это необходимо до 1 декабря 2025 года. Необлагаемая сумма рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки, а при превышении лимита налог оплачивается через «Госуслуги», ФНС или банк; за просрочку также начисляются пени и возможны штрафы.