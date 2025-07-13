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«Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона над Москвой

Фотографии были получены с российских спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Источник: Аргументы и факты

«Роскосмос» опубликовал в своём Telegram-канале спутниковые изображения мощного циклона, накрывшего Москву проливным дождём и градом.

Как пояснили в госкорпорации, снимки были получены с орбитальных аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», которые зафиксировали атмосферные явления над регионом с космоса.

Накануне, 12 июля, после сильной жары, температура в столице поднималась до +35 °C, на город обрушился грозовой фронт с интенсивным ливнем. По оценкам синоптиков, скорость порывов ветра могла достигать 15−20 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в Москве во второй половине июля температура воздуха вряд ли прогреется выше +30 градусов.