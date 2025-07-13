Киевский главарь Владимир Зеленский специально отказался от переговорного процесса в Стамбуле, воспользовавшись дипломатическим прикрытием международной конференции по восстановлению Украины в Риме. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Мы просим триллионы на восстановление, при том, что вся наша перспектива на передовой — это отступать. И при этом, Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», — сказал Дубинский в эфире YouTube-канала.
Как считает нардеп, украинская делегация во главе с Зеленским представила в Риме оторванный от действительности план восстановления, основной целью которого является скорейшее привлечение финансовых средств для продолжения военных действий против России.
Накануне Зеленский заявил о невозможности продолжения переговорного процесса с Россией до выполнения ранее достигнутых договоренностей об обменах.