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В Раде назвали причину отказа Зеленского от переговоров в Стамбуле

Дубинский: Зеленский отказался от переговоров с РФ в Стамбуле после визита в Рим.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский специально отказался от переговорного процесса в Стамбуле, воспользовавшись дипломатическим прикрытием международной конференции по восстановлению Украины в Риме. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Мы просим триллионы на восстановление, при том, что вся наша перспектива на передовой — это отступать. И при этом, Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», — сказал Дубинский в эфире YouTube-канала.

Как считает нардеп, украинская делегация во главе с Зеленским представила в Риме оторванный от действительности план восстановления, основной целью которого является скорейшее привлечение финансовых средств для продолжения военных действий против России.

Накануне Зеленский заявил о невозможности продолжения переговорного процесса с Россией до выполнения ранее достигнутых договоренностей об обменах.