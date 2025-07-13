В Раде назвали причину отказа Зеленского от переговоров в Стамбуле

«Мы просим триллионы на восстановление, при том, что вся наша перспектива на передовой — это отступать. И при этом, Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», — сказал Дубинский в эфире YouTube-канала.