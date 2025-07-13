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Бразильский боец UFC вышел на бой под русскую песню и победил

На турнире UFC в США бразильский боец Вальтер Уокер вышел на бой под песню «Матушка Земля».

На турнире UFC в США бразильский боец Вальтер Уокер вышел на бой под песню «Матушка Земля».

В Сети считают, что русский хит, по всей видимости, помог 27-летнему Уокеру одержать уверенную победу над американцем Кеннеди Нзечукву уже в первом раунде сабмишеном.

После боя Вальтер поблагодарил за поддержку семью и тренера на русском языке, а также признался в любви к России.

Вальтер Уокер, выступающий в UFC с апреля 2024 года, переехал в Россию в 2019 году, живет в подмосковном Ромашково и тренируется в Москве. Он женат на россиянке и имеет дочь, передает Telegram-канал Shot.

Девушки в Киевской области станцевали под российскую песню «Матушка-земля». Информация об этом распространилась в украинских СМИ.

Кроме того, стало известно, что певица Татьяна Куртукова, исполнившая хит «Матушка-земля», отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Исполнительница объяснила свой отказ стрессом и нервами.

Еще в начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области в 2025 году. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на этом конкурсе не будет извращений.

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