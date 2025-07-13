У берегов Японии сформировался тайфун Нари, который может угрожать Курилам

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 18 метров в секунду, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Ожидается, что прохождение тайфуна вызовет сильные ливни на островах Идзу и в центральном районе Канто, где за сутки может выпасть до 120 мм осадков.