В Госдуме сообщили о сборе личных данных россиян иностранными платформами

Иностранные сервисы скрытно от пользователей собирают их личные данные, используя трекеры в мобильных приложениях, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, передающие информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, персональные данные — один из ключевых активов цифровых платформ, и многие иностранные сервисы осуществляют их сбор незаметно для пользователя. Применяются трекеры, интегрированные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, передающие сведения о действиях, геолокации, устройстве и предпочтениях. Это позволяет формировать детальные цифровые профили без явного согласия человека, заявил он.
По словам парламентария, особенно интенсивно собираются метаданные — информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом. Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геопозиции, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения используются не только для маркетинга, но и для построения поведенческих моделей. Зачастую пользователь формально соглашается на передачу данных, не изучая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, объемными и запутанными, чтобы скрыть реальные масштабы сбора. В ряде случаев данные могут передаваться третьим сторонам или применяться для обучения алгоритмов без ведома пользователя, пояснил Немкин.
Депутат предупредил: риск заключается в том, что собранная информация может попадать в иные юрисдикции, где контроль со стороны пользователя или государства практически отсутствует. Особую актуальность это приобретает для сервисов, контролируемых компаниями из недружественных стран. Как следствие — возможны утечки данных и несанкционированная коммерческая аналитика. Пользователям следует обращать внимание на разрешения, запрашиваемые приложением: если, к примеру, программа для заметок требует доступ к микрофону, геолокации и контактам — это тревожный сигнал. Также важно использовать средства блокировки трекеров и выбирать сервисы, открыто декларирующие соответствие национальному законодательству о защите данных, подчеркнул он.
Немкин напомнил, что за последние годы несколько крупных иностранных сервисов оказались в центре скандалов из-за скрытого или агрессивного сбора данных пользователей. Одним из наиболее резонансных случаев стал TikTok. Приложение обвиняли в сборе обширного массива пользовательской информации, включая метаданные, геолокацию, данные буфера обмена и даже биометрические параметры.
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