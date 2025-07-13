В Госдуме сообщили о сборе личных данных россиян иностранными платформами

По словам парламентария, особенно интенсивно собираются метаданные — информация не о содержании, а о контексте: когда, где и как пользователь взаимодействует с сервисом. Например, даже простое открытие приложения может передать данные о вашем IP-адресе, геопозиции, модели устройства, уровне заряда батареи и установленном языке. Эти сведения используются не только для маркетинга, но и для построения поведенческих моделей. Зачастую пользователь формально соглашается на передачу данных, не изучая пользовательское соглашение или политику конфиденциальности. При этом многие иностранные сервисы намеренно делают эти документы сложными, объемными и запутанными, чтобы скрыть реальные масштабы сбора. В ряде случаев данные могут передаваться третьим сторонам или применяться для обучения алгоритмов без ведома пользователя, пояснил Немкин.