В ОП призвали удваивать маткапитал при появлении второго ребёнка за 3 года

Размер материнского капитала следует удваивать для семей, у которых второй ребёнок родился в течение трёх лет после первого, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Так он прокомментировал предложение научного сотрудника лаборатории анализа лучших международных практик Института Е. Т. Гайдара Марии Гирич, указавшей на целесообразность перераспределения большей части маткапитала на второго ребенка.
«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость — удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трёх лет после рождения первого», — сказал Рыбальченко, которого цитирует ТАСС.
Председатель комиссии ОП РФ пояснил, что семьи могут терять мотивацию заводить следующих детей, если они получают большую часть маткапитала за первенца. Он также призвал индексировать по инфляции выплату в 450 тыс. рублей, которая предоставляется за появление третьего ребёнка.
В настоящее время размер этой выплаты на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей. Семьям, не получавшим маткапитал на первенца, могут получить за второго ребёнка 912 162 рублей.
Напомним, в начале июня стало известно, что глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала увеличить размер материнского капитала на 1 млн рублей при рождении первого ребёнка до достижения женщиной возраста 24 лет. Парламентарий пояснила, что матери, стремясь возобновить карьеру или завершить образование, часто откладывают решение о рождении второго ребенка.