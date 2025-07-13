До конца года в Челябинской области благоустроят 13 парков

С 2017 года уже приведено в порядок 165 парков и общественных пространств. На очереди еще 13 территорий.
В Миассе работы пройдут в парке Автозаводцев, в Челябинске — в зоне исторического ландшафта парка «Плодушка». В Кыштыме модернизируют зону аттракционов, а в Кусе обновят входную группу городского парка. В Озерске благоустроят парковую зону в Новогорном, а в Каслях в парке Машиностроителей появится новая зона отдыха. В Коркино и Снежинске планируется создание концертных и развлекательных площадок. Также в список вошли парковые территории Аши, Сима, Усть-Катава, Юрюзани и Карталов.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который теперь объединяет программы благоустройства по всей стране. В текущем году планируется обновить 5 тысяч общественных территорий в России, включая более тысячи парков.
В рамках благоустройства предусмотрено создание детских и спортивных площадок, развитие велодорожек, доступная среда для маломобильных граждан, озеленение и обустройство зон отдыха.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что с 2017 года в России благоустроено около 9 тысяч парков, что способствует повышению качества жизни и созданию комфортных условий для семейного отдыха.