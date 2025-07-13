До конца года в Челябинской области благоустроят 13 парков

В Миассе работы пройдут в парке Автозаводцев, в Челябинске — в зоне исторического ландшафта парка «Плодушка». В Кыштыме модернизируют зону аттракционов, а в Кусе обновят входную группу городского парка. В Озерске благоустроят парковую зону в Новогорном, а в Каслях в парке Машиностроителей появится новая зона отдыха. В Коркино и Снежинске планируется создание концертных и развлекательных площадок. Также в список вошли парковые территории Аши, Сима, Усть-Катава, Юрюзани и Карталов.