Стипендия имени Марии Пироговой: рассказываем о подвиге волонтера и о том, кто получит выплату

Размер выплаты для учащихся вузов составит от 15 до 20 тысяч рублей.
В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в Донецкой Народной Республике (ДНР). Выплачиваться она будет с 1 сентября 2025 года. На нее могут претендовать студенты, аспиранты и ординаторы, которые добились успеха в одном из 12 направлений. В их числе — поддержка участников специальной военной операции (СВО).
Мария Пирогова занималась волонтерской деятельностью в ДНР с 2014 года. В декабре 2022-го она трагически погибла в результате украинского ракетного обстрела. Подробности новых выплат для учащихся, а также биографии девушки — в материале URA.RU.
Кому положена новая стипендия.
Ежемесячные стипендии с 1 сентября 2025 года будут назначаться 10 студентам (курсантам), обучающимся по очной форме, а также десяти аспирантам (адъюнктам) и ординаторам. Об этом следует из указа, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Его публикует пресс-служба Минобрнауки РФ.
«Установить, что стипендии имени М. В. Пироговой назначаются студентам (курсантам), аспирантам (адъюнктам) и ординаторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего образования, проявившим активную гражданскую позицию, а также участвующим в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив», — говорится в постановлении правительства. Оно опубликовано на сайте правовой информации.
Условия для получения.
Поддержка СВО и ее участников являются одним из критериев для получения выплатФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
На получение стипендии смогут рассчитывать студенты, проявившие выдающиеся результаты в 12-ти сферах деятельности. К ним относятся поддержка проведения СВО и ее участников, осуществление социальной помощи, работа по защите и реабилитации малоимущих граждан, безработных и людей с инвалидностью, участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и устранении их последствий, предоставление бесплатных юридических услуг, а также охрана окружающей среды и защита животных, пропаганда здорового образа жизни.
Стипендиатами могут стать учащиеся без академической задолженности. Их должны выдвинуть вузы и другие образовательные организации. Кандидаты будут отбираться посредством конкурсного процесса. В комиссию войдут представители Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих структур, организаций, занимающихся вопросами общественного развития, а также добровольческих объединений.
Какова сумма выплат по этой стипендии.
Размер выплаты составит 15 тысяч рублей для студентов, 20 тысяч — для аспирантов и ординаторов. Ее назначат на год, средства будут выплачивать раз в месяц с 1 сентября.
Кто такая Мария Пирогова.
Биография.
Пирогова с 2014 года занималась организацией гуманитарной помощи жителям ДНРФото: с личной страницы Марии Пироговой.
Мария Пирогова родилась 13 мая 1993 года в Донецке. Девушка окончила среднюю школу. После чего поступила в университет управления. После его окончания она устроилась в министерство информации ДНР. Там Пирогова работала в отделе реализации соцпроектов.
Вокруг девушки вскоре сформировалось сообщество волонтеров, которое впоследствии выросло в общественную организацию под названием «Мы». Члены этого объединения именовали себя «мышками», подчеркивая свою способность оперативно оказывать помощь, не привлекая к себе лишнего внимания.
После того, как о волонтерах узнали в городе, активистка завела блог. В нем она публиковала отчеты о доставке и распределении гуманитарных грузов. Отдельное место там занимали рассказы о тех, кому требуется помощь.
Пироговой было 25 лет, когда в 2018 году она была избрана в состав Народного совета ДНР. В сентябре 2022 года вместе с супругом, военным корреспондентом Александром Герескуловым, она отпраздновала первую годовщину их брака. Спустя три месяца девушка скончалась.
Гибель и награда от президента РФ.
Девушке было 29 летФото: с личной страницы Марии Пироговой.
В результате артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ 6 декабря 2022 года Мария Пирогова погибла. Ее тело было обнаружено возле Донецкого молодежного центра, где парламентарий и волонтер занималась проведением творческих мастер-классов для детей.
Уже на следующий день был издан указ президента РФ Владимира Путина, где говорилось, что девушка была посмертно награждена орденом Мужества за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга. Кроме того, имя Марии Пироговой присвоено Донецкому благотворительному фонду и многофункциональному молодежному центру в Дебальцево.