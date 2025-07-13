Стипендия имени Марии Пироговой: рассказываем о подвиге волонтера и о том, кто получит выплату

В России учредили стипендии имени волонтера Марии Пироговой, погибшей в Донецкой Народной Республике (ДНР). Выплачиваться она будет с 1 сентября 2025 года. На нее могут претендовать студенты, аспиранты и ординаторы, которые добились успеха в одном из 12 направлений. В их числе — поддержка участников специальной военной операции (СВО).