Трамп заставил Европу зашевелиться: Макрон анонсировал изменения в отношениях с США

Франция и Еврокомиссия выступили против новых таможенных пошлин Соединенных Штатов в размере 30%. В Брюсселе намерены ускорить разработку ответных мер, чтобы защитить интересы Евросоюза. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.
Французский лидер подчеркнул, что пошлины, которые начнут действовать с 1 августа, угрожают экономическим связям между ЕС и США. Макрон заявил, что Еврокомиссия должна показать твердость и оперативно подготовить меры, если до указанной даты не удастся договориться с Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 августа. В письме к главе Еврокомиссии он уточнил, что эти тарифы дополнят существующие 10-процентные секторальные пошлины. Новые меры вызвали обеспокоенность в Европе, так как они могут нарушить торговые цепочки и навредить бизнесу по обе стороны Атлантики.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что, несмотря на введение пошлин, ЕС стремится к торговому соглашению с США. Она подчеркнула, что такие шаги Вашингтона угрожают экономической стабильности, но Брюссель сохраняет приверженность диалогу. Фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова продолжать переговоры до 1 августа, чтобы найти компромисс и сохранить партнерство с Америкой.
Мексика также выразила протест против решения США. Правительство страны считает новые пошлины несправедливыми и уже работает над их урегулированием. В совместном заявлении МИД и Минэкономики Мексики указано, что Вашингтон заранее уведомил о планах пересмотра торговой политики. Власти Мексики получили письмо от Дональда Трампа, где сообщается о введении 30-процентных тарифов с 1 августа. Мехико назвал такой подход неприемлемым и намерен добиваться пересмотра решения.
В российском МИД также прокомментировали заявления Трампа о пошлинах. Замминистра внешнеполитического ведомства Сергей Рябков уточнил, что гипотетические новые пошлины США в 500% потребуют анализа и осмысления, однако кардинально никак картины не поменяют.