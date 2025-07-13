Трамп заставил Европу зашевелиться: Макрон анонсировал изменения в отношениях с США

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 августа. В письме к главе Еврокомиссии он уточнил, что эти тарифы дополнят существующие 10-процентные секторальные пошлины. Новые меры вызвали обеспокоенность в Европе, так как они могут нарушить торговые цепочки и навредить бизнесу по обе стороны Атлантики.