Сильный тайфун «Нери» сформировался у берегов Японии

Непогода также обрушилась на США в начале октября 2024 года, когда ураган «Милтон» начал образовываться в Мексиканском заливе. Сила стихии оказалась не такой разрушительной, как предполагали эксперты, однако не обошлось без погибших. Подробнее о том, как власти готовились к бедствию и разрушениям, а также данные о последствиях и пострадавших — в материале «Вечерней Москвы».