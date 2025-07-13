На 13 июля в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и ветра

Согласно прогнозу, в течение дня по стране ожидается переменная облачность. Утром кратковременные дожди пройдут по северо-востоку, а днем — в отдельных районах западной части страны. Местами возможны грозы. Ветер преимущественно юго-западный 3−8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с.
Прогноз погоды по регионам:
Брест. +25..+27°С. Переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза.
Витебск. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Гомель. +26..+28°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Гродно. +25..+27°С. Переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза.
Могилев. +25..+27°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.
Минск. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.