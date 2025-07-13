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На 13 июля в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и ветра

В Беларуси на воскресенье, 13 июля, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Смартпресс

Согласно прогнозу, в течение дня по стране ожидается переменная облачность. Утром кратковременные дожди пройдут по северо-востоку, а днем — в отдельных районах западной части страны. Местами возможны грозы. Ветер преимущественно юго-западный 3−8 м/с, при грозах возможны порывы до 14 м/с.

Прогноз погоды по регионам:

Брест. +25..+27°С. Переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза.

Витебск. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Гомель. +26..+28°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Гродно. +25..+27°С. Переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%), гроза.

Могилев. +25..+27°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.

Минск. +24..+26°С. Переменная облачность. Без существенных осадков.